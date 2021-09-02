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Haberler Yaşam Saldırı hazırlığındaki 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığındaki 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

2.9.2021

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'linin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/ YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
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