Evladına kavuşan anne HDP önünde halay çekti

ÇOCUKLARI PKK tarafından kaçırılan ailelerin Şırnak HDP İl binası önündeki eylemi 45'inci haftada da sürdü. 28 Ağustos'ta güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Metin Üstek'e kavuşan Emine Üstek ve diğer aileler, burada davul zurna eşliğinde halay çekti. Üstek, "Oğlum artık yanımda, Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu.

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