Moderna aşısındaki çelik zararlı değil

JAPONYA'DA, Moderna aşılarının bazı tüplerinde yabancı madde tespit edilmesi nedeniyle 1.63 milyon doz aşının kullanımının askıya alınmasının ardından, ABD'li şirketten açıklama geldi. Moderna, Japonya'ya gönderilen bazı Kovid-19 aşılarının içinde tespit edilen yabancı maddenin paslanmaz çelik parçacıkları olduğunu ve maddenin ciddi sağlık riski oluşturmadığını açıkladı. Moderna'nın Japonya'daki aşı dağıtımını yürüten Japon ilaç firması Takeda ile yaptığı ortak açıklamada, paslanmaz çeliğin kalp kapakçığı, eklem protezi ve ameliyatlardaki metal dikiş ve kelepçelerde rutin olarak kullanıldığı da hatırlatılarak, "Bu nedenle Japonya'daki aşı partilerinde tespit edilen bu parçacıkların enjekte edilmesinin tıbbi riski arttırması beklenmemektedir" ifadeleri kullanıldı.

"KOVİD 19 AŞISININ HAMİLELERE ZARARI YOK"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, hamilelerin mutlaka aşı olması gerektiğini söyledi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Şener, "Ne yazık ki normal popülasyona göre korona enfekte olan anne adaylarında kayıp daha fazla oluyor. Bu kötü sonuçların yaşanmaması için mutlaka gebelere, Kovid-19 aşısı öneriyoruz. Aşıların şu aşamaya kadar gösterilmiş bir zararı yok" dedi.

MEB YENİ ÖĞRETİM YILI TAKVİMİNİ AÇIKLADI

BİR buçuk yıldır yüz yüze eğitime kapalı olan okullarda tüm kademelerde yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi şöyle: ■ 6 Eylül 2021 İlk ders zili çalacak ■ 15-19 Kasım 2021 1. Dönem Ara Tatili ■ 24 Ocak-4 Şubat 2022 Yarıyıl Tatili ■ 11-15 Nisan 2022 2. Dönem Ara Tatili ■ 17 Haziran 2022 Karneler dağıtılacak.