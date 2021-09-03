Müge Anlı canlı izle 3 Eylül Cuma!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

70 yaşında 5 çocuk babası evli adam, oğluna istediği 38 yaşındaki kızı kaçırdı. 3 aydır kayıp olan Esra bulundu. Esra canlı yayında. Nefize Hanım kızına geri dön çağrısında bulununca Esra Hanım, annesi ile konuşmak istemediğini söyledi. Esra Hanım, ailesini aradığını konuştuğunu ama ailesini razı edemediğini, kendi isteği ile gittiğini, Cengiz Bey'in evli olduğunu da bildiğini, Cengiz Bey'in eşinden ayrılacağını kendisinin onun eşi olacağını, imam nikahı yaptığını belirtti. Esra'yı kaçıran Cengiz Günsar canlı yayında... Cengiz Bey Müge Anlı'nın sorusu üzerine eşinden boşanacağını ama boşanamadığını, zaten asıl kendisini Esra Hanım'ın kaçırdığını iddia etti. Esra Hanım'ın "Gidiyoruz" dediğini, bunun üzerine kalkıp gittiklerini, zaten Esra Hanım'ın ailesinin de bildiğini, kendilerinden para istedikleri ve vermediği için Esra Hanım'ın ailesinin sinirlendiğini öne sürdü. Büyükşen cinayetinde iddialar. Tutuklu şüphelinin kardeşleri konuştu. İntikam mı? Yoksa iftira mı?