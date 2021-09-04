Kiralarda zam oranı yüzde 15,78

TÜRKİYE İstatistik Kurumu verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi Ağustosta aylık bazda yüzde 1,12, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,77 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,25, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 45,52 oldu. Ağustos ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,78, yurt içi üretici fiyatları yüzde 31,34 arttı. Ağustosta yıllık bazda değişimler madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 31,81, imalatta yüzde 45,37, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 48,39, su temininde yüzde 28,61 artış olarak gerçekleşti. Ağustosta fiyatı en fazla artan 'salatalık', en çok düşen 'çocuk tişörtü' oldu. Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca haneyi ilgilendiren Eylül ayı kira artış oranı da belli oldu. Kiralardaki artışta 12 aylık ortalama TÜFE belirleyici oluyor. Buna göre Eylül ayında yeni kira sözleşmesi yapacak vatandaşlar için zam oranı yüzde 15,78 olacak. Böylece vatandaşın, 1000 liralık kirası zam yapılması durumunda 1158 liraya, 2 bin liralık kirası ise 2316 liraya yükselecek.