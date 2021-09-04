“Öğrencilere iyi rehberlik etmeliyiz”

MANİSA Rehberlik ve Araştırma Merkezi (Manisa RAM), Yunusemre ilçesinde rehber öğretmeni bulunmayan okulların öğretmenlerine yönelik "Psikolojik Sağlamlığı Güçlendirme ve Öğrencilerin Okula Uyumunu Destekleme" eğitimi gerçekleştirdi. Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, öğretmenlerin yönlendirmesi, rehberlik etmesinin gelecekte öğrencilerin iyi bir meslek sahibi ve iyi bir kariyer sahibi olmalarına yardımcı olacağını açıkladı. Dikici, "Salgın sonrasında farklı sorunlar, farklı travmalar gelecek. Sizlerin gayreti, sizlerin rehberliği öğrencilerimizi, eğitim ailesini motive edecektir. Hiçbir zaman heyecanımızı yitirmeyelim" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK