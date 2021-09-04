Sahte savcılar vatandası 3 milyon lira dolandırdı

KENDİLERİNİ polis ve savcı olarak tanıtıp, vatandaşların duygularını istismar ederek FETÖ-PDY ile isimlerinin anıldığı ileri sürüp dolandırıcılık dolandıran şüpheliler hakkında çalışma başlatıldı. Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bir mağdurun başvurusu üzerine Fethiye Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Şüphelilerin tespit edilmesinin ardından Muğla merkezli Şanlıurfa ilinde 2, İstanbul'da 7, Kütahya'da ve Muğla'da bir olmak üzere toplam 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Dolandırıcılık şebekesinin çok sayıda vatandaşı telefon ile arayarak 3 milyon lira dolandırdıkları belirlendi.

MURAT YALÇIN