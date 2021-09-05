Devlet korumasındaki gençlerin üniversite başarısı

DEVLET, koruma ve bakım altına aldığı evlatlarını aile şefkati ile büyütüyor, okutuyor. Türkiye'nin dört bir yanında devlet koruması altındaki çocukların gösterdikleri azim, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarıyla sonuçlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kuruluşlarında yetişen ve bu yıl sınava giren 780 gençten 241'i üniversiteli oldu. Korunma ve bakım altındaki gençler üniversitelerin sosyal hizmetler, çocuk gelişimi, mühendislik, öğretmenlik, hukuk, psikoloji ve diş hekimliği bölümlerine yerleşti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaşamlarında yeni bir yolculuğa başlayan korunma ve bakım altındaki gençleri üniversite eğitimleri sırasında da desteklemeye devam ediyor. Gençlerin giderlerinin karşılanmasının yanı sıra öğrenci katkı payları karşılanıyor ve harçlık veriliyor. Barınma, ulaşım ve yemek ücreti desteğinde de bulunuluyor.

BUNLARIN dışında lisans ve ön lisans mezunu gençlere kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam hakkından yararlanmada öncelik de tanınıyor.

■ FATMA GÖKSU