Hareket halindeki araçtan atıldı!

Gaziantep'te bir kadın, eski sevgilisi tarafından önce şiddete uğradı, sonra da içerisinde bulunduğu seyir halindeki araçtan yola atıldı. Nuray Koçak (46), yolda yürürken araçla yanına yaklaşan ve evine bırakacağını iddia eden eski erkek arkadaşı İ.H.S.'nin ısrarı üzerine arabasına bindi. Aracın şehir dışına sürüldüğünü fark ederek karşı çıkan kadın, bu sırada darp edildi. Kapıyı açarak Nuray Koçak'ı arabadan aşağı atan İ.H.S. araçtan inerek talihsiz kadını bir süre de yerde darp ettikten sonra araca tekrar bindirerek Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne atarak uzaklaştı.

"HASTANEDE TEHDİT EDİLDİM"

Tedavisinin ardından şikayetçi olan Nuray Koçak, "Geçmişte arkadaşlığımız oldu ama ayrıldık. beni takıntı haline getirdi. Gördüğü yerde darp ediyor. 'Öldüreceğim' diyor. Hastanede yatarken, kapıdan 'Sen benden şikayetçi oldun. Düştüm, demedin değil mi? Seninle hesabımız daha bitmedi' dedi ve gitti. Endişeliyim" dedi.