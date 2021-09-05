Korona Tablosu’nda vaka sayısı düştü

SAĞLIK Bakanlığı tarafından dün açıklanan Günlük Koronavirüs Tablosu'nda, 278 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Tabloya göre son 24 saatte 283 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 19 bin 464 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,55, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 61,45 olarak gerçekleşti. Türkiye'de düne kadar yapılan aşı sayısı toplam 96 milyon 761 bin 208'e yükseldi.

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