Sabiha Gökçen’de 1.5 saatte PCR testi

6 Eylül Pazartesi günü itibariyle iç hat uçuşlarında korona virüs aşısı olmayan yolculardan negatif PCR test ibrazı zorunluluğu getirilirken, yolcuların İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan test merkezinde PCR test sonuçlarını 1.5 saat içinde alabilecekleri kaydedildi. 6 Eylül itibariyle iç hat uçuşu olan yolcular için İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında yolculardan aşı, bağışıklık veya PCR sonucu gösterme zorunluluğu 18 yaş ve üstü yolcuları kapsıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuşları olan koronavirüs aşısı olmayan iç hat yolcuları, terminalde bulunan test merkezinde 250 lira karşılığında PCR testi yaptırabilecek.

DİĞER