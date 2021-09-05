Türk mutfağı dünyada öncü bir yer edinecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anadolu'nun binlerce yıllık geleneksel yemek tariflerinin ilk kez sağlıklı ve atıksız yönleriyle dünyaya açıldığı "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının İstanbul Cam ve Billur Müzesi'ndeki tanıtım programına katıldı.



Birbirinden değerli şefler ve akademisyenlerin çok titiz bir çalışma yürüttüklerini, zengin mutfak kültürünün hak ettiği yeri bulması için büyük özveri gösterdiklerini kaydeden Erdoğan, emeği geçen herkese, projeyi yürüten Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, destek veren Türkiye Turizm ve Tanıtım Geliştirme Ajansı'na (TGA) teşekkür etti. Emine Erdoğan, kitabın dünyanın önemli kütüphanelerinde ve gastronomi raflarında yer alacağı gibi kültürel diplomasi alanında da yeni bir köprü olacağını dile getirdi.





Türk aşçılarının açtığı restoranlardan "Dünyanın en iyi 50 restoranı" listesine girenler bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Michelin yıldızı" ve bu alanda dünyanın önde gelen ödüllerini almış aşçılar olduğunu hatırlattı. Emine Erdoğan, UNESCO tarafından koruma altına alınan Türk yemeklerine de değinerek, Türk mutfağını "daha nice büyük keşiflerin yapılabileceği bir derya" olarak niteledi.





Yemeği, "kültür", "her toplumun milli kimliği", "insanlar arasında iletişimi ve dostluğu pekiştiren en hızlı yol" ve "duyguların taşıyıcısı" olarak tanımlayan Emine Erdoğan, sofraların aile bağlarını kuvvetlendirdiğini, dostluk bağlarını mayalayıp büyüttüğünü anlattı. Emine Erdoğan şöyle devam etti:



ASIRLARIN BİLGELİK BİRİKİMİ

"Doğumdan düğünlere birçok özel anı yemek kültürümüzle taçlandırırız. Etrafında toplandığımız sofralar, bizi birbirimize dost kılar. Bayram sofralarının verdiği sevinci hangimiz unutabiliriz? Bu kapsamda Türk mutfağına baktığımızda, elimizde ne kadar zengin bir potansiyelin olduğunu görebiliriz. Türk mutfağı, asırlardan beri ocaktan tüten bir bilgelik birikimidir. Her bir lokma, tarihsel deneyimimizden ve inanç dünyamızdan muhtevalar taşır. Reçetelerimiz, insanın ruh ve bedeni arasındaki hassas dengeyi gözeten şifa kaynaklarıdır. Adeta başlı başına bir eczanedir. Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabının, Türk mutfağının dünyaya tanıtımına anlamlı bir katkı sunmasını ümit ediyorum. İlk kez, bir 'Türk Mutfağı Haftası' ilan edilmesini de son derece önemli buluyorum. Türk mutfağından en kısa zamanda, büyük ve uluslararası markalar doğmasına katkı sağlayacak. İnanıyorum ki Türk mutfağı, sağlıklı, geleneksel ve atıksız yönleriyle dünya mutfaklarında öncü bir yer edinecek. Bu güce inanır, el birliği yaparsak, gastrodiplomasi alanında yeni rekorlar kırabiliriz."