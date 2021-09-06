Aşısız isçiye test sartı bugün basladı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, salgınla mücadele sürecinde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik tedbirleri en üst düzeye çıkardı. Buna göre aşı olmayan işçilerden bugün itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri, işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacak. Mevcut iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında aşı konusunda bir sorumluluk, zorunluluk bulunmuyor. Ancak, işveren bütün personelini salgına karşı korumakla yükümlü olduğu için PCR testini zorunlu tutma hakkına sahip. Aşı olmayan çalışanlar PCR testini devlet hastanelerinde ve PCR testi alan sağlık kurumlarında verebilecek. PCR testi kiti bulunan şirketlerde alınan testler de geçerli olacak. Sonuçlar işverence kayıt altına alınacak.

HAZAL ATEŞ