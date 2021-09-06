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Haberler Yaşam Domateste verim ve kalite sevinci

Domateste verim ve kalite sevinci

Domateste verim ve kalite sevinci

6.9.2021

TÜRKİYE'NİN "salçalık domates üretim merkezleri"nden Bursa'da verim yüz güldürüyor Özellikle Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde önemli oranda yetiştirilen salçalık domateste bu sene 1 milyon tonun üzerinde rekolte bekleniyor. Ülke genelindeki salça fabrikaları için üretim yapan çiftçilerin, Temmuz sonunda başladıkları hasatta sona yaklaşıldı. 200 bin dekardan fazla arazide ekilen domatesler, kilogramı 90 kuruştan salça fabrikalarına gönderiliyor.

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