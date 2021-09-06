MANILDER, gençlere girişimcilik eğitimi verdi

İZMİR'DE faaliyet gösteren Manisa İl ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği ( MANİLDER) Geleceğini Şekillendir Projesi ile Manisalı genç ve kadınlara girişimcilik eğitimi verdi. Eğitim sonunda katılımcılara girişimcilik sertifikaları Güzelyalı Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle takdim edildi. Törende konuşan MANİLDER Başkanı İsmail Akarsu, "Manisalı girişimcilere destek olmak için eğitimleri başlattık. Eğitimini başarıyla tamamlayan hemşehrilerimi tebrik ediyorum" dedi. Halkla İlişkiler ve KOBİ Uzmanı Derya Demirden ise amaçlarının istihdamı arttırmak olduğunu ifade ederek, "Eğitimlere katılanlar öğrendikleri bilgileri kullanarak start-up projesi hazırladılar. 10 Eylül'de yeni kursumuz başlayacak. İlgilenen herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

NİDA ALADAĞ