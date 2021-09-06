‘Manisa’nın taleplerini bakanlıklara ileteceğim’

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, kentteki sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz, "Kentimizden yapılan ihracat artmaya devam ediyor. Teknokent ile birçok ilimize örnek olduk. Karma OSB çalışmamız büyük umutlar veriyor. Saruhanlı OSB'nin yeşil OSB olarak tasarlanması da oldukça önemli" dedi. Hisarcıklıoğlu da, "TOBB olarak yanınızda olmaya devam edeceğiz. Tüm talep ve önerilerinizi bakanlıklarda iletip takipçisi olacağım" diye konuştu.

CÜNEYT HASÇELİK