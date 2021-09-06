Okul çağındaki çocuklarda beslenme

OKUL dönemi, çocukların büyüme ve gelişiminin hızlandığı, beslenme alışkanlıklarının kazanıldığı, yetişkinlikte sağlıklı olabilmenin temellerinin atıldığı önemli bir dönemdir. Yetersiz ve dengesiz beslenen çocuklar, dikkat sürelerinin kısalması, öğrenmede güçlük, davranış bozukluğu nedeniyle başarıya ulaşamazlar.

EBEVEYNLER DİKKAT!

HATALI diyetler, yanlış beslenme alışkanlıkları, kahvaltı yapmadan okula gitme, çocuğun sağlığını olumsuz etkiler. ÖĞÜN düzenlerini sabahçı, öğlenci veya tam gün okula gitmesine göre ve ara öğünlerini de ders aralarına ve teneffüslere göre planlamalıyız. Günün en önemli öğünü kahvaltıyı pastane ürünleri veya abur cuburla geçiştirmeyip mutlaka evden çıkmadan yaptırın. Kahvaltı, 1 bardak taze sıkılmış meyve suyu veya 1 bardak sütle, tost veya ekmek, peynir, pekmez, bal, domates-salatalık şeklinde tercih edilmelidir.

HAFTADA 4-5 GÜN YUMURTA

HAFTADA 4-5 gün yumurta tüketilmelidir. Yumurta hafıza için gerekli vitaminleri ( A, D, B12, B grubu) içerir. Vücudun zinde ve uyanık kalması için enerji sağlar. Yumurta sarısında bulunan ve kolin, beyin gelişimi açısından önemlidir. Öğrenme yeteneğinin gelişmesini sağlar. Öğlen öğününü okulda yapacaklar için tam tahıllı sandviç ekmeği arasına; peynir, ızgara köfte veya ızgara tavuk beraberinde yeşillikler konarak hazırlanan bir sandviç, yanına da ayran koyabilirsiniz. Ara öğün olarak paketlenmiş gıdalar yerine meyve, fındık veya ceviz, süt tercih edilmelidir. İÇECEK tercihinde de asitli içecekler ve hazır meyve suları yerine su, ayran, süt, taze sıkılmış meyve suları ön planda olmalı dır. Özellikle suyu çantalarından eksik etmeyin ki, su içme alışkan-lığı edinsinler.



5 GÜZEL BESİN

BROKOLİ: İçindeki K vitamini ile beyin gücünü arttırır. Yüksek orandaki folik asit stres, asabi davranışlar ve ilgisizliği ortadan kaldırır.

TAM tahıllar: Esmer ekmek, kepekli pirinç, yulaf, buğday, darı vb. tahıl ve tahıl ürünleri B6, B12 ve folik asit içerirler. Hafızayı güçlü tutup konsantrasyonu güçlendirirr.

ÇİLEK: İçerisinde bulunan fisetin adı verilen bir flavonol bileşiği sayesinde ilerleyici hafızayı etkilediği ve öğrenme kayıplarını engellediği ortaya çıkmıştır.

YOĞURT: Tam yağlı yoğurt, beynin aktivitesini artırarak hücre zarı gelişimine destek olur. Yoğurda ekleyebileceğiniz frenk üzümü, yaban mersini, böğürtlen gibi koyu renkli meyveler de belleği güçlendirir.

YULAF ezmesi: Protein ve lif bakımından zengin yulaf ezmesi, kalp ve beyin damarlarını korur. Yulaf ezmesi yiyen çocukların şekerli tahıl yiyen çocuklara göre akademik görevleri daha iyi yaptığı saptanmıştır.



GÜÇLÜ BİR BAĞIŞIKLIK İLE OKULLARINDAN UZAK KALMASINLAR!

MASKE, mesafe ve hijyenin öneminin anlaşıldığı günlerde çocuklara da bu alışkanlığı kazandırmak önemlidir. Özellikle bağışıklık sistemi için çocuklarınıza el yıkama ve diş fırçalama alışkanlığını mutlaka kazandırmalısınız. Özellikle yemekten önce ve sonra, tuvalete girdikten ve dışarıdan eve geldiklerinde ellerini sabun ile iyice yıkamaları gerektiğini, yoksa enfeksiyonlara bağlı hastalıklara kolayca yakalanabileceklerini söylemelisiniz.



C VİTAMİNİ VE OMEGA 2

Özellikle C vitamini ve omega- 3'ler bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesi için önemlidir. Yapılan son araştırmalara göre düzenli olarak omega-3 içeriği zengin besinleri tüketenlerde bağışıklık sisteminin yanı sıra beyin yaşlanmasının daha yavaş olduğu belirtilmiştir. Özellikle küçük balıklar DHA yağ asidi yönünden zengindir. Balık yağı dışında omega-3 yağ asidi öncülerini içeren besinler ceviz, keten tohumu, semizotudur.