Balçova’nın ormanları kameralarla izlenecek

İZMİR'İN en yeşil ilçelerinden Balçova'da, orman yangınlarına anında müdahale edilmesini sağlamak amacıyla hakim tepelere 24 saat ormanları gözetleyen kameralar konuldu. Türkiye'nin alan ve nüfus oranına göre en gelişmiş Mobese sistemine sahip olan Balçova Belediyesi, ormanları takip etmek için kullanılan kameraları da bu Mobese Sistemine entegre etti. Yeni konulan 3'ü optikzoom yapabilen 30 kamera sayesinde sadece Balçova'nın değil komşu ilçeler Narlıdere, Karabağlar, Gaziemir ve Menderes'in de ormanlarının da bir bölümü kurulan son model kameralar ile 24 saat gözlem altında olacak. Ayrıca orman alanına giren araçların plakaları da kameralar ile izlenecek. Daha önce kurdukları Mobese sistemini İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim ettiklerini ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "Yeni kameralarımız sayesinde çok büyük bir ormanlık alan kontrol edilebilecek. Bu kameraları da daha önce yaptığımız gibi Emniyet Müdürlüğümüzün ve isterlerse kamu kurumlarının erişimine açacağız. Bu sayede ormanlarımız gece gündüz korunmuş olacak" dedi.

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