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Haberler Yaşam İstanbul’da sahte aşı kartına 3 tutuklama

İstanbul’da sahte aşı kartına 3 tutuklama

8.9.2021

İSTANBUL Mali Suçlarla Mücadele ekipleri ihbar üzerine hareket geçti. Sahte aşı kartının düzenlendiğini tespit etti. Aylar süren teknik takibin ardından operasyon düzenlendi. Özel bir hastane çalışan 3 hemşire ve organizasyonda yer alan 3 kişi olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan hemşireler nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik suçlamasıyla tutuklandı. Diğer üç zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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