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Haberler Yaşam İstanbul Havalimanı'nda Pasaport geçişi 20 saniye

İstanbul Havalimanı'nda Pasaport geçişi 20 saniye

İstanbul Havalimanı'nda, yolcular "Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi" ile yaklaşık 20 saniyede işlemlerini yapabiliyor.

İstanbul Havalimanı’nda Pasaport geçişi 20 saniye
AA

09.09.2021, 19:02

İGA'nın resmi sosyal medya hesabından "Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi" ile ilgili paylaşım yapıldı.

Sistemin nasıl kullanıldığını anlatan videonun da yer aldığı paylaşımda, "18 yaşını doldurmuş, çipli pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız, 'Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi' ile pasaport işlemlerinizi 20 saniyede tamamlayabilirsiniz." denildi.

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