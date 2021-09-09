Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 29
İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29
Adana: Az bulutlu ve açık 34
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 26
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37
İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 9 Eylül Perşembe hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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