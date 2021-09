Mevsim geçişlerinde bağışıklığınızı güçlü tutun

Mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemini güçlü tutmanın önemine vurgu yapan Medipol Sefaköy Üniversite Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Uzman Dr. Cuma Emiroğlu, "Bu dönem protein ve kalsiyum açısından zengin gıdalar tüketin. Depresyona, duygu durum bozukluklarına, hafıza kaybına karşı B12 vitamini içeren besinleri de sofranızdan eksik etmeyin" dedi. Emiroğlu, yaz mevsiminden sonbahara geçişle birlikte yorgunluk hissinin arttığına işaret ederek şunları kaydetti: "Sonbaharın gelişiyle güneşin etkisini kaybetmesi sonucu metabolizma, ısı değişimlerine maruz kalıyor. Soğuk havayla daha güçlü mücadele edebilmek için metabolizma yavaşlamaya başlar ve bağışıklık sistemini zayıflatır. Mutsuzluk ve depresyon hali de bu dönemde ortaya çıkmaya başlar. Geceleri yeterli ve kaliteli bir uyku, dengeli ve yeterli beslenme, düzenli egzersiz, stresle etkin mücadele, alkol ve sigara bağımlılığından uzak durmak, bu süreçte önemli bir rol oynar" diye konuştu.

KALSİYUM TÜKETİN

Emiroğlu, "Süt ve süt ürünleri değerli bir protein kaynağı ve kalsiyum içerikleri sayesinde bağışıklık sistemine olumlu katkı sağlayan besinler. Bu nedenle süt, soya sütü, yoğurt, kefir, peynir, yumurta, et, tavuk ve balık gibi gıdalar sıklıkla tüketilmeli. Yetişkinler, günde 2-3 su bardağı süt ve süt ürünleri almalı. Yumurta ve ceviz de sofralardan eksik edilmemeli" dedi.

C VİTAMİNİNE ÖNEM VERİN

C vitamini ve antioksidan içeren gıdaların iyi bir bağışıklık sistemi düzenleyicileri olduğunu hatırlatan Emiroğlu, "Kuşburnu, brokoli, portakal, limon, mandalina, kivi, soğan, tere, roka, kırmızı biber C vitamini deposudur. Deniz ürünleri, mantar, susam, tam tahıllar, sarımsak, soğan ve yumurta, selenyum açısından zengin içeriğe sahip. Zararlı mikroorganizmalara karşı bağışıklık sisteminin önemli yardımcılarıdır ve bunlara beslenmede mutlaka yer verilmeli" dedi.