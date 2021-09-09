Pandemide eğitim ve sağlık

KONUK YAZAR HARUN AYGÜN



Pandemi salgını nedeniyle yaklaşık 1 buçuk, 2 yıldır bazen tam kapanma, bazen de yarı zamanlı kapanma dönemlerini hep birlikte yaşadık. Bu süre içinde geçtiğimiz eğitim yılını evden katılımla tamamladık. İlk kez okula gidecek olan öğrenciler, hiç okul yüzü görmeden yılı tamamladı. Bu yıl alınan kararla ne olursa olsun yüz yüze eğitim sürecek ve devam edecek. Son haftalarda vaka sayıları 20 binler civarında. Aşılanma birinci doz yüzde 80'leri buldu. İkinci doz aşı ve üçüncü doz aşılama yüzde 30 - 40 larda. 60 yaş ve üzeri hastalanma ve ölüm sayılarında azalma var. Ancak 15-50 yaş arası pozitif vaka sayılarında ise hızlı artış var. Asıl konu bundan sonrasında. Okullarda yüz yüze eğitim başladı. Yakın temas ve kalabalık sınıf mevcutları. Bence okullarda alınan tedbirler, bu sınıf mevcutlarına göre yetersiz. Önümüzde uzunca bir kış dönemi yaşanacak. Bazı kalabalık mevcutlu sınıflarda hijyen, maske ve mesafe sorunları yaşanabilir.



HEP DEVLETTEN BEKLEME

Biz veliler çok değer verdiğimiz çocukları okul bahçesinden içeri bıraktık mı sorumluluk bundan sonrası tamamen devletinmiş diye düşünüyoruz. Olmuyor beyler böyle... Olmaz da, olmayacak da. Allah korusun salgın çocuklarda bir başladı mı, önü başı alınamayabilir. Bakın sizlerle başka bir konuyu paylaşayım. Devlet hastanelerinde büyükler için yatak ve yoğun bakım üniteleri yeterli. Fakat çocuk hastaneleri ve çocuk yoğun bakım birimleri yetersiz. Bunu kendi bölgemden biliyorum. Yani Ege Bölgesi'nden. Ben buradan anne ve babalara bir konuda uyarıda bulunmak istiyorum, tedbir amaçlı olması bakımından. Öncelikle çocuklarımızın tamamlayıcı sağlık ve eğitim sigortasını yaptırtalım.



SAĞLIK SİGORTASININ ÖNEMİ

Bu sigorta illaki pandemi ile bağlantılı olmayabilir. Birçok özel hastanelerimizde ayakta ve yatarak tedavide SGK anlaşmalı, bir de buna ek olarak velilerin katkı ücretini karşılayacak tamamlayıcı sigorta yapmalarını öneriyorum. Bu konuda fikrini aldığım uzman sigorta şirketi yetkilileri, özellikle çocukların eğitimini aksatmadan tamamlamaları için velilerin mutlaka eğitim sigortalarını yaptırmalarını öneriyor. Yine alanında fikrine güvendiğim sigorta eksperi şunları söylüyor: "Çocuklarımızın eğitimi ve geleceği için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ancak hayatın ne zaman ne getireceği belli olmuyor. Sigorta ürünü ile; öğrenci çocuğun okul masraflarını karşılayan kişinin (sigortalının) sigorta süresi içinde vefatı durumunda, öğrencinin eğitimini tamamlaması için öngörülen tutarın ödenmesi sağlanmaktadır. Böylece öğrenci eğitimini kesintisiz devam ettirerek, adımlarını geleceğe güvenle atacaktır." Bugün 9 Eylül... İzmir'imizin kurtuluşunun 99. yıl dönümü. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyor, bize bıraktıkları bu kutsal şehri gözümüz gibi korumaya, muhafaza etmeye ant içiyoruz.

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