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Haberler Yaşam Sıfır Atık Kısa Film Yarışması'nda ödüller verildi

Sıfır Atık Kısa Film Yarışması'nda ödüller verildi

Sıfır Atık Kısa Film Yarışması’nda ödüller verildi

9.9.2021

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Kısa Film Yarışması'nın ödül töreni, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı törenle yapıldı. Dereceye girenlere ödüllerini veren Emine Erdoğan, "Uyarı levhaları doğayı korumaya yetmez, gerçek koruma kalkanı vicdanlardır. Gelin, bu vicdanları yetiştirelim" dedi.
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