Yanan ormanlar yeşiline kavuştu

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangınla kül olan alanların yeniden ağaçlandırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle turizm bölgelerinde çıkan yangınlar sonrası bu alanların farklı amaçlarla kullanılmamasına önem veriliyor. Yangın sonrası alınan görüntüler, kül olan alanların yeniden nasıl yeşile döndüğünü ortaya koydu. OGM tarafından Ayvalık ile Marmaris'teki orman yangınları sonrası yapılan çalışmaların sonuçları paylaşıldı. Marmaris'te 19, Ayvalık'ta ise 3 yıl sonraki dönüşüm gözler önüne serildi.

■ SUAT SALGIN