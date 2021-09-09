  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Yanan ormanlar yeşiline kavuştu

Yanan ormanlar yeşiline kavuştu

Yanan ormanlar yeşiline kavuştu

9.9.2021

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangınla kül olan alanların yeniden ağaçlandırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle turizm bölgelerinde çıkan yangınlar sonrası bu alanların farklı amaçlarla kullanılmamasına önem veriliyor. Yangın sonrası alınan görüntüler, kül olan alanların yeniden nasıl yeşile döndüğünü ortaya koydu. OGM tarafından Ayvalık ile Marmaris'teki orman yangınları sonrası yapılan çalışmaların sonuçları paylaşıldı. Marmaris'te 19, Ayvalık'ta ise 3 yıl sonraki dönüşüm gözler önüne serildi.

■ SUAT SALGIN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yanan ormanlar yeşiline kavuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.