ABD'li uzmanlar açıkladı

Koronadan sonra iki BioNTech süper bağışıklık kazandırıyor

ABD'Lİ uzmanların yaptığı bir araştırmaya göre, korona virüs geçirdikten sonra iki doz BioNTech ya da Moderna'nın mRNA aşılarından birini olan kişilerin 'süper insan bağışıklığı' kazandığı öne sürüldü. Araştırmada, bu tür kişilerin antikorlarının, Delta ve Beta dahil olmak üzere bilinen 6 korona virüs varyantını nötralize edebileceği bulundu. Uzmanlar böyle olağanüstü bir bağışıklığa sahip olanların "virüsle savaşmak için en iyi durumda olanlar" olduğunu söyledi.