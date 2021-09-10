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Haberler Yaşam Aydın'da otomobil dereye uçtu

Aydın'da otomobil dereye uçtu

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin dereye uçması sonucu, iki kişi yaralandı.

Aydın’da otomobil dereye uçtu
İHA

10.09.2021, 09:58 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021, 10:08

Olay, gece saatlerinde Mezeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Köşk ilçe istikametine seyreden V.K. yönetimindeki 09 ADU 121 plakalı otomobil Mezeköy Mahallesi'nde bulunan köprü yakınlarında sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu.

Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü V.K. ve yolcu konumunda bulunan M.D. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları bulunduğu yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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