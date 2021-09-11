Hadise kendisini gözetleyeni affetmedi

Tarık D., ocak ayında Hadise'nin oturduğu siteye gelip güvenlik görevlilerine sanatçıyı sordu.

İstediği cevabı alamayan genç adam, gecenin ilerleyen saatlerinde yeniden siteye geldi. Güvenlik görevlileri durumu Hadise'ye bildirdi ama sanatçı olayı önemsemedi. Tarık D., ertesi gün yeniden sitenin önüne gelip aracıyla kapıyı gözetlemeye başlayınca işin rengi değişti.





SORUŞTURMA BİTTİ

Durumun ciddiyetini fark eden şarkıcı, şahıstan şikayetçi oldu. Bu arada İstanbul Aile Mahkemesi de Tarık D.'nin bir ay süreyle Hadise'ye yaklaşmamasına karar verdi.

Başsavcılık ise yaptığı soruşturmayı tamamladı. Hadise, kendisini gözetleyen şahısla uzlaşma teklifini reddedince şüpheli hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.