  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Hadise kendisini gözetleyeni affetmedi

Hadise kendisini gözetleyeni affetmedi

Oturduğu siteye defalarca gelerek Hadise’yi rahatsız ettiği için hakkında uzaklaştırma kararı verilen Tarık D., bu kez şarkıcıyı gözetlerken yakalandı. Hadise, uzlaşmayı reddedince şüpheli hakkında bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Hadise kendisini gözetleyeni affetmedi
SABAH

11.09.2021, 09:14 Güncelleme Tarihi: 11.09.2021, 09:37

Tarık D., ocak ayında Hadise'nin oturduğu siteye gelip güvenlik görevlilerine sanatçıyı sordu.

İstediği cevabı alamayan genç adam, gecenin ilerleyen saatlerinde yeniden siteye geldi. Güvenlik görevlileri durumu Hadise'ye bildirdi ama sanatçı olayı önemsemedi. Tarık D., ertesi gün yeniden sitenin önüne gelip aracıyla kapıyı gözetlemeye başlayınca işin rengi değişti.



SORUŞTURMA BİTTİ
Durumun ciddiyetini fark eden şarkıcı, şahıstan şikayetçi oldu. Bu arada İstanbul Aile Mahkemesi de Tarık D.'nin bir ay süreyle Hadise'ye yaklaşmamasına karar verdi.

Başsavcılık ise yaptığı soruşturmayı tamamladı. Hadise, kendisini gözetleyen şahısla uzlaşma teklifini reddedince şüpheli hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hadise kendisini gözetleyeni affetmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.