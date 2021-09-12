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Haberler Yaşam Efsane Vali Yazıcıoğlu mezarı başında anıldı

Efsane Vali Yazıcıoğlu mezarı başında anıldı

Efsane Vali Yazıcıoğlu mezarı başında anıldı

12.9.2021

ANKARA'NIN Temelli beldesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden "Süper Vali", "Efsane Vali" olarak anılan Recep Yazıcıoğlu, ölümünün 18'inci yılında Aydın'ın Söke ilçesindeki mezarı başında anıldı. Yazıcıoğlu için Söke Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında yapılan anma törenine ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Törende, Yazıcıoğlu'nun mezarına karanfiller bırakıldı ve Kur'an-ı Kerim okundu. Törende kardeşinin görev yaptığı illerde iz bırakan hizmetlere imza attığını söyleyen Yazıcıoğlu'nun ablası Selma Özcan, "Harika bir insandı. İnsanları, sporu, hayvanları, her şeyi önemseyen ve seven bir insandı" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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