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Haberler Yaşam Irak’ın kuzeyinde 11 terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyinde 11 terörist daha etkisiz hale getirildi

12.9.2021

IRAK'IN kuzeyindeki Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!" ifadelerine yer verildi.
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