IRAK'IN kuzeyindeki Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!" ifadelerine yer verildi.
Irak’ın kuzeyinde 11 terörist daha etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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