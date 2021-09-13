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Bağışıklık sisteminin temel taşı çinko

Çinkonun, bağışıklık sistemi için büyük önem taşıdığını belirten Diyetisyen Nimet Meltem Gök, “Çinko, serbest radikallerin vücuda hasar vermesini engeller” dedi

Bağışıklık sisteminin temel taşı çinko

13.9.2021

Diyetisyen Nimet Meltem Gök, korona virüse karşı bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi uyarısında bulundu. Gök, "Hastalığı en hafif şekilde atlatmak adına bağışıklığımız için gerekli besin öğelerini tüketmeyi unutmayalım" dedi. Çinkonun bağışıklık sisteminin temel taşı olduğunu dile getiren Gök, "Özellikle kabak çekirdeği, kuru baklagiller, susam, fındık, badem, ceviz, fıstık, deniz ürünleri çinko bakımından zengindir" diye konuştu.

HAFTADA 2 KEZ BALIK
D vitamini eksikliğinin de bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olduğunu hatırlatan Gök, "En iyi kaynağı güneş olan D vitaminini somon, yumurta ve sütten de alabiliriz. Omega 3 ise bağışıklık sistemini düzenleyici ve destekleyici özelliğe sahiptir. Özellikle yağlı balıklar bu bakımdan zengindir. Keten tohumu, avokado, semizotu da omega 3 kaynakları arasındadır. Haftada 2-3 defa balık tüketimine özen gösterilmelidir" ifadelerini kullandı. Beta glukanın da bağışıklık için çok önemli bir besin olduğunu dile getiren Diyetisyen Gök, virüs, bakteri, mantar ve parazitlere karşı vücut direncini artırdığını söyledi.

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