Saç ektirme ameliyatına girdi sağ çıkamadı

Saç ektirmek için İtalya'dan Türkiye'ye gelen kuaför İbrahim Gül, ameliyat sırasında hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk babası İbrahim Gül (27), saç bakımı ile ilgili bazı malzemeler almak ve saç ekimi ameliyatı olmak için kısa bir süre önce İstanbul'a geldi. İbrahim Gül, cumartesi sabah saç ekimi işlemi için Bağcılar Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan Medicine Hospital'de ameliyata girdi. Ancak ameliyat sırasında kalp krizi geçirdiği iddia edilen Gül, hayatını kaybetti.



HASTANEDEN AÇIKLAMA

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, hastanın saç ekimi sırasında göğsünde ağrı hissedince kendisine müdahale edildiği ve anjiyo yapıldığı, anjiyoda bir damarının tıkalı olduğunun görüldüğü ve stent takıldığı belirtildi. Açıklamada hastanın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

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