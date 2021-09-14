Problemli okullarda ikili eğitime geçilecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yaptı. Okulların yüz yüze eğitime açılması için Sağlık Bakanlığı ile birlikte alınması gereken önlemlerle ilgili çok kapsamlı bir rehber hazırladıklarını söyleyen Bakan Özer, "Öğretmenlerimize de bilgilendirme ve farkındalığı artırmak için ciddi bir eğitim verdik" dedi.

SON SEÇENEK BİLE DEĞİL

Bir haftada 850 bin sınıfın 198'inde yüz yüze eğitime ara verildiğini söyleyen Özer, "Vaka nedeniyle tatil edilen hiçbir okul yok" diye konuştu. Bakan Özer şöyle konuştu: "Okullar açık kalmaya devam edecek ama şunu yapacağız: Bir ay sonra bilimsel veriler değiştiği zaman tedbirlerimizle ilgili güncelleme yapacağız. Okulların açılması için her türlü önlemi alarak süreci devam ettireceğiz. Okulların kapanması son seçenek bile değil. Problemin olduğu okulda ikili eğitime geçilebilir." "6 Ağustos'ta en az bir doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 73'tü, dün itibariyle 91'e çıktı" diyen Bakan Özer, "PCR'la ilgili süreç suhuletle yürütülüyor. Aşılanmamış bir öğretmenimiz var, hiçbir semptom göstermiyor, PCR testi yaptığında pozitif olduğu ortaya çıktı. Eğer test yapılmasaydı okuldaki diğer personelle temas halinde olacaktı. Bu, alınan önlemin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" açıklamasında bulundu.

'OKULLARIN AÇIK KALMASI MILLI GÜVENLİK MESELESİ'

VELİNİN rızası olmadan çocuğa asla PCR testi yapılmayacağını söyleyen Özer, "Çocuklarımızı okullarından uzak tutmamamız gerekiyor. Ev ortamında, kantinde, kafeteryada, restoranda; tüm mekanlarda kurallara uymamız gerekiyor. Velilerin çok hassas olması lazım. Okulların açık kalması milli güvenlik meselesidir" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL