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Haberler Yaşam ‘Paylasımı beğenmeyin sadece okuyun’

‘Paylasımı beğenmeyin sadece okuyun’

‘Paylasımı beğenmeyin sadece okuyun’

15.9.2021

Antalya'da 24 Ocak 2019 tarihinde Kemer ilçesinde yaşanan şiddetli yağmur ve çıkan hortum sonrasında sel sularına kapılan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın kayboluşunun üzerinden 2.5 yıl geçti. Kızının zaman zaman sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşan acılı baba Ahmet Acar'ın son yazdıkları yürekleri burktu. Acısının çok ağır olduğunu söyleyen Acar, "Lütfen beğenmeyin! Okuyun. Beğeniye gerek yok. Ben üzgünüm, yorgunum, bitkinim" notunu düştü.
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