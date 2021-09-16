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Haberler Yaşam 12 yaş üzeri çocuklar için aşı çağrısı

12 yaş üzeri çocuklar için aşı çağrısı

16.9.2021

EGE Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, okullarda eğitime yüz yüze başlanmasıyla birlikte olası Covid-19 riskini düşürmek için aşılanmanın önemine vurgu yaptı.
"12 yaş ve üzeri çocuğu olan bütün veliler, lütfen evlatlarına aşı yaptırsınlar" diyen Kurugöl, "Çocuklarına aşı yaptırmaktan asla korkmasınlar. Okullarda teneffüsleri kontrol etmek mümkün değil. Temasın artması riski artırıyor. Elimizdeki en güçlü savunma olan aşının reddedilmesi akılla bağdaşmaz" dedi.
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