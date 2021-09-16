Evlat hasretiyle Ankara’ya ulaştı

KIZI Gamze Laçin, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı için İzmir'den yürüyüş başlatan Mehmet Laçin, Ankara'ya ulaştı. "HDP dağa kaçırdığın evladımı geri ver" yazılı tişörtü, sırtında Türk bayrağı ve elinde kızının fotoğrafıyla başlattığı yürüyüşün sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önüne gelen acılı baba Laçin, kızı için verdiği mücadeleyi basın mensuplarına yaptığı açıklama ile anlattı.

'ZALİMLERİN ELİNDEN KURTARIN'

KIZININ Kocaeli'den kaçırıldığını, 4 yıl sonra da dağa götürüldüğünü anlatan baba Laçin, "Kızımı gönderen kişinin itirafıdır. Ben o acıyla sağlığım bozuldu. Bir ümit mücadeleye devam ettim. Kızım benim elimden alındığında 14 yaşındaydı, şu anda 28 yaşında. Devlet şefkati ve devlet gücüne güvenerek kızımın kurtarılması için derdimi Meclis'e anlatmak için buradayım. Yavrumu bu zalimlerin, hainlerin elinden kurtarmak için sesimi duyurmaya geldim. Devlet büyükleri mutlaka sesimi duyacaktır. HDP aldığı hazine yardımı ile bizim çocuklarımızı alıp dağa gönderiyor. Bunun kesilmesi lazım. PKK'yı HDP yönetiyor. Bu bir gerçektir. Bunları takip ediyorum. Benim kızımı öz dayısı verdi" ifadelerini kullandı.

'ÜZÜNTÜDEN SAĞLIĞIM BOZULDU'

KENDİSİNE ulaşan bir kadının aktardıklarını da paylaşan Laçin, "Elazığlı bir bayan, 'Senin kayınbiraderin HDP ile anlaştı, kızını HDP'ye verdi' dedi. Kızımı dağa gönderdikten sonra Diyarbakır'da tanıdığı olmadığı halde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde işe girdi. Olan benim evladıma oldu. Sağlığım bozuldu, unutamıyorum. Eşime Diyarbakır'da nöbete başlayıp seslendim, 'Burada yüzlerce anne var. Senin de kızın. Bir gün buraya gel evladımı istiyorum de.' Pazarlık karşısında verildi, o yüzden gelemez" diye konuştu.

■ ERCAN AKGÜN