Oyuncu Ebru Aykaç hakkında şok iddia! İzmir’de bir doktora saldırdı

Türk Sağlık-Sen İzmir 1 No.lu Şube Başkanı Barış Koçak, geçtiğimiz gece yeni bir sağlıkta şiddet vakası yaşandığını söyledi. Yetkililere sağlıkta şiddetle mücadele kapsamında daha güvenilir tedbirler alma çağrısında bulunan Koçak, "Olay Foça Devlet Hastanesi'nde gece saat 02.00 sularında meydana geldi. Hasta ve sinema sanatçısı yakını tedaviye gelerek, görevli doktor ve sağlık çalışanlarına küfürler, hakaretler yağdırdı" dedi.

"SİNKAFLI SÖZLERLE SALDIRDI"

Olay anını anlatan Koçak, "Hasta ve yakını muayene olmak için hastaneye geldiğinde, görevli sağlık personelinin ilgilendiği hastalar var. Bu sebeple, yandaki sedyeye geçip beklemesini söylüyorlar. Bu sırada da onlardan evvel gelen hastanın muayenesini yapıyorlar. Yan sedyede beklemesi söylenilen, ismini sonradan öğrendiğimiz sinema oyuncusu Ebru Aykaç, oradaki hekim arkadaşlarımıza hakaretler ve küfürler ediyor. 'Size gününüzü göstereceğim' diyor, sinkaflı sözler kullanıyor. Bir bakanlık yetkilisinin adını kullanıyor ve 'Onu aratmayın bana' diyor' tehditler savuruyor. Hastası muayene edilmesine rağmen hala sözlü saldırılarını devam ettiriyor" açıklamasında bulundu.

BEYAZ KOD AÇILDI

Sağlık-Sen İzmir 1 No.lu Şube Başkanı Koçak, "Sağlık çalışanlarının 2 senedir yaşadığı çalışma ortamı herkesin malumu. Sağlık çalışanlarımız hem Kovid-19 ile olan mücadele, hem iş yoğunluğu, hem personel azlığı gibi bin bir türlü cefaya rağmen, büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Ne özlük hakları ne izinleri var. Bunların üzerine de Türkiye'ye mal olmuş sanatçının gelip, orada çalışan hekim arkadaşımıza hakaret etmesi, küfür etmesi kabul edilebilir değil. Şahıs hakkında beyaz kod açılmış olup, resmi işlemler de başlatıldı. Biz buradan ünlü sinema oyuncusu Ebru Aykaç Hanım'ı kınıyoruz. Sağlıktaki şiddet olaylarına karşı olarak dikkat çekmesi gerekenler, lütfen sağlıkta şiddetin bir parçası olmasınlar" dedi.

"KIZI, ANNESİ ADINA ÖZÜR DİLEDİ"

Koçak, muayene getirilen hastanın acil bir durumu olmadığını belirterek, "Ebru Hanım, sanatçı olduğu için kendisi gelir gelmez, hekimlerimizin muayene ettikleri hastaları bırakarak, kendisiyle ilgilenmesini istemiş. Kendisine muayene olan hastanın işlemi bitene kadar, sedyede beklemesi gerektiği söylendiği için de saldırganlaşmış. Kendisine özel bir ihtimam gösterilmediğinden, buradan dem vurarak bunları yapıyor. Üstelik, muayeneye getirdiği kızının da acil bir durumu yok. Hatta hekim arkadaşlarımız, annesinin yaptıklarından dolayı kızının özür dilediğini ilettiler. Konunun takipçisi olacağız, sağlıkta şiddet bitene, sağlık çalışanlarımız güvenli bir ortamda çalışana kadar biz bu işin peşini bırakmayacağız" diye konuştu.