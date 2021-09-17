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Haberler Yaşam Kovid-19’a yakalanan aşılı ve aşısızın farkı

Kovid-19’a yakalanan aşılı ve aşısızın farkı

Kovid-19’a yakalanan aşılı ve aşısızın farkı

17.9.2021

ELAZIĞ'DA Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Cebrail Azar, korona virüs tespit edilen 2 genç hastadan aşısız olan ile aşılı olan arasındaki farkı, tomografi sonuçlarında gösterdi. Aşısız olan gencin ciğerlerinin hasar aldığı ve küçüldüğü görülürken, aşılı gencin ciğerlerinin ise oldukça sağlıklı kalması dikkat çekti.
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