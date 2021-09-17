ELAZIĞ'DA Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Cebrail Azar, korona virüs tespit edilen 2 genç hastadan aşısız olan ile aşılı olan arasındaki farkı, tomografi sonuçlarında gösterdi. Aşısız olan gencin ciğerlerinin hasar aldığı ve küçüldüğü görülürken, aşılı gencin ciğerlerinin ise oldukça sağlıklı kalması dikkat çekti.
Kovid-19’a yakalanan aşılı ve aşısızın farkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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