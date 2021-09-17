KPSS sonuçları belli oldu

2021 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları, ÖSYM'nin "sonuc.osym. gov.tr" internet adresinden açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 15 Ağustos'ta uygulanan 2021-KPSS ÖABT sınavında "kimya/kimya teknolojisi öğretmenliği testi" temel soru kitapçığındaki 13 numaralı sorunun "C" olarak girilmiş doğru cevabın "A" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebilecek.
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