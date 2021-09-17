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Haberler Yaşam KPSS sonuçları belli oldu

KPSS sonuçları belli oldu

17.9.2021

2021 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları, ÖSYM'nin "sonuc.osym. gov.tr" internet adresinden açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 15 Ağustos'ta uygulanan 2021-KPSS ÖABT sınavında "kimya/kimya teknolojisi öğretmenliği testi" temel soru kitapçığındaki 13 numaralı sorunun "C" olarak girilmiş doğru cevabın "A" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebilecek.
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