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Haberler Yaşam Kuaför Erkan Yıldırım: Denizden çıkar çıkmaz güneşlenmeyin!

Kuaför Erkan Yıldırım: Denizden çıkar çıkmaz güneşlenmeyin!

Yılın en sıcak günlerinin yaşandığı bu aylarda birçok kişi soluğu tatil beldelerinde aldı. Kuaför Erkan Yıldırım, tatilcilere saç sağlığı için önemli uyarılarda bulundu: “Denizden çıktıktan sonra saçınızı durulamadan güneşlenmeyin. Saçınıza doğal yağlardan sürüp güneşe çıkmayın.”

Kuaför Erkan Yıldırım: Denizden çıkar çıkmaz güneşlenmeyin!

17.09.2021, 23:48 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021, 23:49

Kuaför Erkan Yıldırım, güneş ışınları ve deniz suyunun saçlar için zararlı etkilere sahip olduğunu belirterek tatilcileri uyardı. Yıldırım, deniz keyfi sonrası mutlaka duş alınması gerektiğini söyledi: "Deniz suyu, yoğun tuz içeriği nedeniyle saçı cansızlaştırır, matlaşmasına ve kurumasına yol açar. Bununla birlikte güneşin de saçlara olumsuz etkileri vardır. O nedenle denizden çıktıktan sonra, güneşlenmeden önce mutlaka ama mutlaka saçları durulamak gerekir.

"DOĞAL YAĞLAR FAYDA YERİNE ZARAR VEREBİLİR"
Erkan Yıldırım, saça iyi geldiği düşüncesiyle kullanılan bazı doğal yağların yarardan çok zarar getirebileceği konusunda da uyarıda bulundu: "Birçok kişi, çeşitli yağlarla saçını koruyabileceğini düşünüyor ama doğal yağların içindeki asitler, güneşin UV ışınlarıyla birleştiği zaman saça zarar verebiliyor. Bunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Bu konuda doğal yağlar yerine saçlar için özel olarak üretilmiş profesyonel ürünlerden destek almakta fayda var."