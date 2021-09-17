  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Son dakika: 17 Eylül koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Son dakika: 17 Eylül koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Son dakika haberi.... Sağlık Bakanlığı 17 Eylül Cuma günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. İşte günlük koronavirüs tablosu....

Son dakika: 17 Eylül koronavirüs vaka tablosu açıklandı

17.09.2021, 20:05 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021, 20:08

Sağlık Bakanlığı 17 Eylül'e ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamda, "Can kaybımız dünkü kadar fazla değil. Vaka sayımız, içinde olduğumuz hareketlilik dönemini aynı ciddiyetle yansıtıyor. Bu durum, yakın günlerde vefat sayılarına yansımaya devam edecek. Tam doz aşımızı olup, tedbirlere uyarak salgına karşı gerekli mücadeleyi vermeliyiz." dedi

Ayrıntılar geliyor...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: 17 Eylül koronavirüs vaka tablosu açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.