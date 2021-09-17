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Haberler Yaşam Tunceli’de terör örgütünün 10 sığınağı imha edildi

Tunceli’de terör örgütünün 10 sığınağı imha edildi

Tunceli’de terör örgütünün 10 sığınağı imha edildi

17.9.2021

TUNCELİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Ovacık kırsalında terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Arazide arama-tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerince teröristlerin kullandığı 10 sığınak tespit edildi. Sığınaklardaki aramada ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemelerine el konulurken, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

KUZEY IRAK'TA 2 PKK'LI TERÖRİST DAHA ETKİSİZ
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Mehmetçiklerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

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