Türkiye’nin ilk otizmli doktora öğrencisi Buğra

Doğadaki tüm seslerin frekanslarını ayırt edebilme yeteneği ile "müzikal deha" kabul edilen otizmli piyanist Buğra Çankır, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'ndeki sınavı geçerek Türkiye'nin ilk otizmli doktora öğrencisi olmayı başardı.

Buğra'nın kendisinin ve ailesinin yaşantısına yön veren gelişme, 2004'te yaşandı. California Üniversitesi'nin "mutlak kulak" testinden 36 tam puan alan Buğra, 664 kişi arasından "dünyanın en iyi müzik kulağı" seçilerek aileye umut ışığı oldu. Şimdi de doktora öğrencisi olan Buğra, "Yapabileceğimin en iyisini yapmak için çalışacağım. Dünyaca tanınmış bir sanatçı olmak istiyorum" derken, babası Kemal Çankır ise, "Ülkemizde bir tarih yazıldı. Bunun otizmli çocukların kaderini değiştiren bir gelişme olduğunu düşünüyorum" dedi.