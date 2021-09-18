27 bin 692 pozitif vaka, 237 can kaybı

SAĞLIK Bakanlığı, korona virüsle ilgili son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 341 bin 854 Kovid- 19 testi yapıldı, 27 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda tam doz aşı ve tedbir uyarılarını yineleyerek, "Can kaybımız dünkü kadar fazla değil. Vaka sayımız, içinde olduğumuz hareketlilik dönemini aynı ciddiyetle yansıtıyor" ifadelerini kullandı. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,58, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 67,24 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 104 milyon 593 bin 216'ya yükselirken, en az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il Muğla, Kilis, Yalova, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Edirne, Antalya, Çanakkale ve Eskişehir oldu.