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Haberler Yaşam Düzensiz uyku kilo aldırıyor

Düzensiz uyku kilo aldırıyor

Düzensiz uyku kilo aldırıyor

18.9.2021

ŞOK diyetlerden uzak durulması gerektiğini söyleyen Dyt. Ayda Erken, kilo aldıran en önemli unsurların düzensiz uyku ve yemek saatleri olduğunu söyledi. Erken, "Daha çok kas ve su kaybına neden olan şok diyetler hem bizi halsiz bırakmakta hem de metabolizmamız üzerine olumsuz etkileri bulunmaktadır. Her zaman olduğu gibi yaz aylarında da sağlıklı beslenme kurallarına dikkat ederek hem formumuzu koruyup hem de sağlıklı kalabiliriz" diye konuştu.

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