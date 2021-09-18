  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Kahvaltıda muz tüketmek tok tutar

Kahvaltıda muz tüketmek tok tutar

Kahvaltıda muz tüketmek tok tutar

18.9.2021

KEYİFLE tüketilen meyvelerden biri olan muzu sabah kahvaltısının alternatif meyvesi olarak düşünebilirsiniz. İçerisindeki zengin potasyum ile kalbinize destek olurken aynı zamanda bağırsak problemleriniz var ise ona da destek olmaktadır. Ayrıca muz sayesinde gün içinde tok kalmak oldukça kolay olacaktır. Muz, ayrıca vücudun kalsiyum emilimini de artırır. Kalsiyum, vücuttaki kemik maddesinin üretiminde ve büyümesinde en önemli elementtir.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kahvaltıda muz tüketmek tok tutar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.