KEYİFLE tüketilen meyvelerden biri olan muzu sabah kahvaltısının alternatif meyvesi olarak düşünebilirsiniz. İçerisindeki zengin potasyum ile kalbinize destek olurken aynı zamanda bağırsak problemleriniz var ise ona da destek olmaktadır. Ayrıca muz sayesinde gün içinde tok kalmak oldukça kolay olacaktır. Muz, ayrıca vücudun kalsiyum emilimini de artırır. Kalsiyum, vücuttaki kemik maddesinin üretiminde ve büyümesinde en önemli elementtir.
Kahvaltıda muz tüketmek tok tutar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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