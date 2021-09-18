Kuzenlerin uyuşturucu sevkiyatına polis engeli

İSTANBUL'DAN Aydın'a uyuşturucu sevkiyatı yapmak için gelen iki kuzen yakalandı. Polis ekipleri, Y.K. ve E.K'nin İstanbul'dan Aydın'a uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler kuzenleri yakalamak için otoban üzerinde çalışma başlattı. Operasyon kapsamında 34 BCV 411 plakalı araç durduruldu. Narkotik köpeği Tina, araçta ayakkabı kutusu, maske kutusu ve oyuncak ayıcık içinde 2 kilo sentetik uyuşturucu madde buldu. 2 kuzen tutuklandı.

■ İHSAN KARATAŞ