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Haberler Yaşam Tarihi ağaçları korumak için folyoyla sardılar

Tarihi ağaçları korumak için folyoyla sardılar

Tarihi ağaçları korumak için folyoyla sardılar

18.9.2021

ABD'NİN Kaliforniya eyaletinde yer alan Sekoya Ulusal Parkı'ndaki yangınların giderek büyümesi üzerine itfaiye ekipleri Sekoya ağaçlarını alüminyum folyoyla sardı. Yangının Ulusal Park'ta yer alan 2 bin adet Sekoya ağacının yanı sıra 83 metre boyunda ve yaklaşık 2 bin 500 yaşında olan General Sherman gibi dünyanın en büyük ağaçlarını da barından Dev Orman'a sıçramasından korkulduğu ifade edildi.

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