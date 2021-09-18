Tarihi ağaçları korumak için folyoyla sardılar

ABD'NİN Kaliforniya eyaletinde yer alan Sekoya Ulusal Parkı'ndaki yangınların giderek büyümesi üzerine itfaiye ekipleri Sekoya ağaçlarını alüminyum folyoyla sardı. Yangının Ulusal Park'ta yer alan 2 bin adet Sekoya ağacının yanı sıra 83 metre boyunda ve yaklaşık 2 bin 500 yaşında olan General Sherman gibi dünyanın en büyük ağaçlarını da barından Dev Orman'a sıçramasından korkulduğu ifade edildi.