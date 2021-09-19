Hayırsız evlada miras hakkı yok

MİLYONLARCA kişiyi ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, evi terk ederek ailesi ile tüm sosyal ilişkilerini sonlandıran, anne ve babası hastalandığında dahi ziyarete gelmeyen, hatırını bile sormayan evladın vasiyetname ile mirasçılıktan çıkartılabileceğine hükmetti. Zengin bir ailenin tek evladı olan genç kız, eğitimini yurt dışında tamamladıktan sonra döndüğü Türkiye'de iddiaya göre anne ve babasını uzun yıllar ziyarete gitmedi, onların hatırını bile sormadı.

EVLATLARININ hayırsız olduğunu düşünen milyonlarca lira servet sahibi anne baba ise evlatlarını vasiyatname ile mirastan reddetti. Mahkemeye taşınan olayda son sözü Yargıtay söyledi. Emsal nitelikteki kararda, anne babanın hatırını sormayan evladın mirastan reddedilebileceği vurgulandı.

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