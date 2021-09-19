İnsansız ordulara doğru adım adım yaklaşılıyor

Havacılık ve savunma alanında geliştirdiği yerli ve milli ürünlerle tüm dünyada adından söz ettiren Türkiye, şimdi de HAVELSAN öncülüğünde insansız sürü teknolojilerinde bir numara olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Üzerinde çalıştığı özgün algoritmayla insansız kara, hava, su altı ve üstü araçları birbiriyle konuşturup sürü mantığıyla birlikte görev yapmalarını sağlamayı hedefleyen HAVELSAN'ın Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, "Otonom teknolojilerinde yetenek kazanmak için durmaksızın çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan Teknofest'te otonom hava ve kara araçlarımızı halkın ve gençlerin gösterimine ilk kez sunacağız" dedi.

4 ANA FAALİYET ALANI

2018 yılından bu yana otonom sistemler üzerinde çalışmalar yürüttüklerini anlatan Nacar, komuta kontrol ve savunma teknolojileri, simülasyon otonom ve platform teknolojileri, ülke güvenliği ve siber güvenlik ile bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere 4 ana faaliyet alanında hız kesmeksizin çalıştıklarını anlattı. Savunma ve havacılık alanında markalaşmış yerli ve milli teknoloji ürünlerin geliştirilmesinin önemine dikkat çeken Nacar, "Otonom teknolojilerde yetenek kazanmak amacıyla başlatılan 'Sürü Robotik Uçan Sistemler', 'Robotik ve Otonom Kara Sistemleri' ve 'Autodrive' Ar-Ge projeleri geleceğin teknolojilerinden olan bir alana daha HAVELSAN'ın girmesi açısından büyük önem arz ediyor. İnsansız sürü teknolojisini ülkemizin hizmetine sunacağız. Bu kapsamda daha önce IDEF-21'de asker ve bürokratların gösterimine sunduğumuz otonom hava ve kara araçlarımızı bu kez Teknofest'te gösterime sunacağız" diye konuştu.

TEKNOFEST GENÇLERİ GÖZ DOLDURDU

TEKNOFEST kapsamında yurt genelinde düzenlenen yarışmalar, genç mucitler için büyük fırsat oldu. Gençler, kendi tasarımlarıyla büyük takdir topladı. Kocaeli'de düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda sergilenen sürücüsüz otomobiller ilgi gördü. "Electra" takım kaptanı Mahsun Bingöl, "Belki ileride tam otonom bir araç tasarlarız. Ülkemizde bu sektörü ilerletmek istiyoruz" derken, Pars Robotics takım kaptanı Ceyda Nur Işık da "Bu yarışmaların düzenlenmesi çok faydalı. Yeni tecrübeler kazanıyoruz" diye konuştu.■ BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA